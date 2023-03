Russisk landslagstrener reagerer kraftig: – De er alle dopere

En nye studie hevder astmamedisin har stort effekt på prestasjonen til friske utøvere. Det får Russlands landslagstrener til å steile.

En ny, tysk studie om effekten av bruk av astmamedisin i idrett, hevder astmamedisin har en betydelig prestasjonsfremmende effekt på friske utøvere, skriver VG.

Studien er foreløpig ikke publisert, men forskerne bak den har blitt intervjuet av den anerkjente tyske journalisten Hajo Seppelt. Studien er omtalt i tyske avisen Sportschau.

Forskerne har over to år studert hvordan astmamedisin kan påvirke prestasjonen til friske utøvere – personer som har astma er ikke undersøkt.

– Gigantisk forskjell

Jürgen Steinacker, som er leder for studien, hevder at astmamedisin kan være med å forbedre en prestasjon opp mot to til tre prosent når det er snakk om konkurranser mellom 60 og 90 minutter.

– I konkurranseidrett er denne forskjellen gigantisk. Det kan utgjøre forskjellen på seier og tap, sier Steinacker til Sportschau, ifølge VG.

Det er ingen hemmelighet at bruken av astmamedisin har vært utbredt i langrennssporten i mange år. Men så lenge den enkelte utøveren bruker mindre astmamedisin enn det som er tillatt i antidopingreglementet, brytes det ingen regler.

Studiens resultater vekker kraftige reaksjoner i Russland. Landslagstrener Jurij Borodavko trekker spesielt frem norske løpere, men mener alle toppidrettsutøvere som driver med astmamedisin, driver med doping.

– Alle som har medisinsk fritak er dopere, også astmatikere. De er alle dopere. Problemet er at det er antidopingorganisasjonene som gjør dette mulig, sier han til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti, gjengitt av Aftonbladet.

Norsk lege skeptisk

Norges langrennslege Ove Ferangen er kritisk til studien.

Lege Ove Ferangen er skeptisk til den nye astma-studien. Les mer Lukk

– Med tanke på det vi har av kunnskap fra tidligere studier, er jeg usikker på om det stemmer, sier han til VG.

Ifølge legen har 50-70 prosent av utøverne i den norske langrennstroppen til ski-VM i Planica astma og bruker astmamedisin. Prosentandelen har vært tilnærmet lik i flere år.

– Dette er noe som har vært gjort studier på opp gjennom, og det de tidligere studiene har vist, er at å behandle friske mennesker med luftveismedisiner har ingen prestasjonsfremmende effekt.

Verdens antidopingbyrå har bidratt med økonomiske midler til studien, ifølge VG.