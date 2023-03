Brentford forlenget superrekken med seier – Solomon scoret igjen for Fulham

Ivan Toney scoret for Brentford mot Fulham mandag. Foto: David Cliff / AP / NTB

NTB

Brentford forlenget sin ubeseirede rekke til tolv ligakamper med 3-2-seier over London-rival Fulham på hjemmebane i Premier League mandag.

Brentford har ikke tapt i Premier League siden 0-4-nederlaget for Aston Villa sent i oktober. Siden den gang har de rød- og hvitstripete bygd seg opp en kjemperekke som nå teller tolv kamper.

På den tiden har de slått både Manchester City og Liverpool, samt greid uavgjort mot serieleder Arsenal. Mandag var det London-rival Fulham de skulle holde unna for.

Ethan Pinnock sendte Brentford i ledelsen allerede etter seks minutters spill, før Manor Solomon utlignet fem minutter før pause. Israeleren har scoret i fem kamper på rad, hvorav fire har vært i ligaen.

Ivan Toney sendte Brentford tilbake i ledelsen med en straffescoring like etter pause. Det var hans 15. scoring i ligaen denne sesongen. Bare Harry Kane (18 mål) og Erling Braut Haaland (27) har flere.

Med fem minutter igjen scoret danske Mathias Jensen for vertene, og da hjalp det lite at Carlos Vinícius reduserte for Fulham i siste sekund.

Brentford er ett poeng bak Fulham i ligaen med to kamper mindre spilt. Kristoffer Ajer satt hele kampen på benken for Brentford.

Ut i 100

Hjemmelaget gikk rett i strupen på Fulham og skapte flere store muligheter allerede i løpet av de første fem minuttene. Bernd Leno holdt buret rent med sterke redninger.

Men etter seks minutter kunne han ikke hindre baklengs. Brentford holdt trykket oppe etter en dødball og Pinnock fikk avsluttet mot mål. Ballen gikk via Fulham-stopper Tim Reams fot og inn i bak en sjanseløs Leno.

Fulham kom mer med etter baklengsmålet og trykket på for utligning. Ivan Toney var nær å doble Brentfords ledelse med et flott frispark, men ballen gikk i krysstanga og ut.

Noen minutter senere fikk Fulham frispark i god posisjon. Andreas Pereira banket i likhet med Toney ballen i krysstanga, men denne gang gikk ballen ut i returrommet, der Solomon ventet og stanget ballen i mål.

Målrikt

Like etterpå var Fulhams Sasa Lukic heldig som ikke fikk sitt andre gule kort og marsjordre etter en takling på Yoane Wissa. Lukic stoppet Brentford-spilleren på vei gjennom, men dommer Anthony Taylor lot serberen være på banen.

Like etter pause laget Fulham-stopper Issa Diop straffespark da han felte Christian Nørgaard i feltet. Toney var sikker.

Fulham presset på for ny utligning, men da Jensen fikk en enkel jobb med å sette in 3-1 fra kloss hold etter 85 minutter, sikret Brentford på lang vei seieren. Innbytter Kevin Schade gjorde et flott forarbeid da han kom seg fri på kanten og fant Jensen inne i feltet.

I siste sekund var Vinicius Carlos først på en retur fra Brentford-keeper Raya. Brasilianeren reduserte, men med en gang spillet ble satt i gang igjen, blåste Taylor av kampen.