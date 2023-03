Liverpool-supporter risikerer livstidsutestengelse – satte stjerne i fare

Andy Robertson ble liggende på gresset og holdt seg til ankelen etter en kollisjon med en supporter. Foto: Jon Super / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Liverpool opplyser at klubben kan utestenge en supporter som stormet banen og var nær å skade Andy Robertson under søndagens 7-0-seier over Manchester United.