VM-kongen Riibers trener hentes inn på landslaget

NTB

Stig Morten Fredheim har hatt suksess som Jarl Magnus Riibers trener. Fra høsten av ansettes han på fulltid i apparatet rundt kombinertlandslaget.

Fredheim har også denne sesongen jobbet tett inn mot landslaget som følge av en avtale med NTG Lillehammer Hopp. Han har blant annet fulgt opp VM-kongen Jarl Magnus Riiber.

Riiber gjorde rent bord med fire gull i det nylig avsluttede verdensmesterskapet i Planica. I alt har han åtte VM-triumfer i karrieren, og det kan ingen andre kombinertløpere skilte med.

Kombinertsjef Ivar Stuan sier til NTB at Riiber-trener Fredheim nå hentes inn i staben i Norges Skiforbund.

– Jeg har gjort en avtale med Stig Fredheim, som er treneren til Jarl, fram til 2025. Han kommer inn i laget vårt fra sommeren av, sier Stuan.

– Han har vært med rundt landslagsløperne som del av en avtale med NTG Lillehammer. Fra 1. august er han fulltidsansatt i Norges Skiforbund, legger han til.

Trenerne forlenger

Sportssjefen er også i ferd med å få andre viktige brikker på plass med tanke på framtiden. Nye kontrakter med landslagstrenerne Jan Schmid og Thomas Kjelbotn er klare.

– Vi er enige både med Jan og Thomas fram til 2025, og så tror jeg at jeg vil forlenge ytterligere med dem så fort de vil det. Jeg vil gjerne ha dem på kontrakt til over OL i 2026, sier Stuan.

Selv har han også kontrakt som strekker seg fram til og med Trondheim-VM om to år. Stuan sier at dersom han selv forlenger med ytterligere ett år, til OL i 2026, kan det også få andre trenere til å gjøre det samme.

– Det viktigste for Jarl og de andre er at vi har trenere og støtteapparat som er med over tid, sier sportssjefen.

Felles landslag?

Foran neste sesong skal det også ses på lagstrukturen rundt Norges beste kombinertløpere, varsler Stuan.

– Vi må for eksempel se på om vi skal kjøre ett stort landslag på toppen, eller om vi skal kjøre to store landslag. Det er mange varianter som er aktuelle, sier Stuan.

– Det vurderes et felles landslag for menn og kvinner?

– Ja. I prinsippet har vi vel det i dag, for vi jobber mye sammen, men Jan Schmid styrer sitt herrelag og Thomas Kjelbotn sitt damelag, sier Stuan.

Kommende helg skal både de mannlige og kvinnelige kombinertløperne gå verdenscuprenn i Holmenkollen.

Norge gjorde rent bord på kombinertsiden i Planica-VM. Fem gull ble fasiten.