Full slakt i England – avis ga alle United-spillerne 1 på børsen

NTB

Lokalavisen Manchester Evening News er ikke nådig i sin dom over Manchester Uniteds spillere etter Liverpools maktdemonstrasjon søndag.

I tittelen på saken heter det at Bruno Fernandes og Luke Shaw var «forferdelige», men samtlige spillere har altså fått «stolpe» på børsen etter 0-7-tapet.

United kom til Anfield med elleve kamper uten tap, men endte opp med å ryke på sitt største nederlag siden 0-7-kampen mot Wolverhampton i 1931.

I Manchester Evening News får også manager Erik ten Hag stryk:

«Han valgte et stort sett logisk lag, selv om Aaron Wan-Bissaka kanskje kunne vært mer årvåken i forsvar enn (Diogo) Dalot. Spillerne sviktet ham», skriver avisen.

I Liverpool Echo er det andre toner. To spillere har fått full uttelling og 10 på børsen: Mohamed Salah og Andy Robertson.

«Ble gitt lite beskyttelse av dommerne, men hans utholdenhet belønnet ham med to mål, to assist og målrekorden i Premier League for de røde. For en spiller», lyder fasiten til Salah.

Egypteren tok seg forbi legendariske Robbie Fowler med sitt 128. og 129. ligamål og ble den mestscorende Liverpool-spilleren i Premier League.

– Ikke vært oss selv

United-tapet kom en uke etter at klubben sikret seg sitt første trofé siden 2017 da Newcastle ble slått i ligacupfinalen.

– Det var totalt uakseptabelt, sa Shaw til klubbens egen TV-kanal.

– Våre standarder har åpenbart falt siden vi vant det trofeet. I de siste kampene har vi ikke vært oss selv, sa han.

Seks av sju mål ble sluppet inn i annen omgang. Cody Gakpo, Darwin Núñez og Salah scoret alle to mål hver. Roberto Firmino gjorde ydmykelsen komplett med sin 7-0-scoring like før slutt.

Langt opp

Manchester United får Real Betis på besøk til torsdag i europaligaens åttedelsfinale. Deretter venter Southampton i Premier League, hvor supporterne søndag fikk seg en smell i det allerede tynne håpet ligatittelen.

Det er 14 poeng opp til serieleder Arsenal for United, men de rødkledde har én kamp mindre spilt.

Liverpool er tre poeng bak den viktige 4.-plassen og har én kamp til gode på Tottenham som ligger der for øyeblikket.

Liverpools helter får en uke hvile før Bournemouth venter i serien. Deretter reiser de til Madrid for et returmøte med et nær umulig utgangspunkt i mesterligaen (2-5-tap i første åttedelsfinale).