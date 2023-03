Djokovic trekker seg fra turnering i USA

NTB

Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic har formelt trukket seg fra trekningen til Indian Wells-turneringen i USA, opplyser arrangørene.

– Verdens nummer 1, Novak Djokovic, har trukket seg fra 2023 BNP Paribas Open, heter det i en uttalelse fra arrangørene søndag.

Det betyr at Nikoloz Basilashvili fra Georgia får plass i turneringen isteden, opplyser de.

I februar søkte Djokovic om å få tillatelse til å spille i turneringen til tross for at han ikke vil la seg vaksinere mot covid-19. Men amerikanske regler tilsier at alle tilreisende må være vaksinert.

Den profilerte tennisspilleren har ikke konkurrert i Indian Wells og ATP 1000-turneringen i Miami siden 2019. Han fikk ikke delta i noen turneringer i USA i fjor på grunn av sin vaksinasjonsstatus.

Serberen har falt til 5.-plass på verdensrankingen og risikerer nå å miste opptil 2000 rangeringspoeng da han ikke spiller i de amerikanske turneringene.

Ingen fra Djokovics team har foreløpig kommentert saken.