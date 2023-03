Sur avslutning ødela for Hovland i Florida: – Sykt frustrerende

NTB

Viktor Hovland var lenge med i seierskampen i PGA-turneringen Arnold Palmer Invitational, men en svak avslutning spolerte nordmannens triumfjakt.

Hovland lå ett slag bak en ledertrio med tre hull igjen da han slo ballen i vannet. Han endte opp med bogey, og dermed så det svært vanskelig ut med tanke på seieren.

Han avsluttet med en bogey og endte på fem slag under par. Det holdt til delt tiendeplass.

– Det er sykt frustrerende, selvfølgelig. Jeg spilte egentlig så dårlig som jeg kunne ha spilt. Det er surt å kaste bort så mange slag. Jeg kastet bort utrolig mange slag hele uka og taper likevel bare med fire, så jeg må prøve å ikke se altfor mørkt på det, sa Hovland til Discovery etter turneringsslutt.

Kommende uke venter en ny storturnering i Players Championship. Der ønsker Hovland å slå tilbake.

– Det er fortsatt sykt mye bra. Jeg forventer å være på toppen neste uke, sa nordmannen.

Amerikansk seier

Amerikanske Kurt Kitayama ledet foran den siste runden, og selv om det ble stor dramatikk, vant han til slutt turneringen. Førsteplassen ga ham rundt 36 millioner kroner.

Hovland var ett slag bak Kitayama foran den fjerde og avsluttende runden i Orlando, Florida. Der fikk han en sur start med én bogey og en dobbeltbogey på de første ni hullene.

Deretter slo han tilbake og var bare slaget bak fire spillere på åtte slag under par med seks hull igjen. Likevel skulle det ikke lykkes for 25-åringen.

Store problemer

Etter bogey på hull én havnet Hovland i kjempetrøbbel på dagens åttende hull. Han slo et svakt innspill som la seg uheldig i bunkeren, og han måtte deretter bruke to slag for å komme seg ut.

Han endte opp med å bokføre en dobbeltbogey, og dermed så det tøft ut for ham. Han slo tilbake med en birdie på hull ti og elleve, og med hjelp fra blant annet Kitayamas store miss, åpnet seierskampen seg helt opp.

Hovland var med i seierskampen helt fram til det andre slaget på hull 16, da han bommet og slo ballen i vannet. Han endte opp med bogey, og da han måtte tåle en ny bogey på det siste hullet, falt han ytterligere på listen.

– Møkkasted, sa Hovland med et smil.

Tre seirer

Fredag fikk nordmannen inn en hole-in-one. Den bragden har han i alt klart fire ganger på PGA-touren, og ingen har gjort det oftere enn ham siden starten av 2021/22-sesongen.

Hovland står med tre seirer på PGA-touren. Hovland var også i seierskampen i samme turnering i fjor. Da endte han slaget bak seierherre Scottie Scheffler.

Turneringen, som spilles på Bay Hill-banen i Orlando, eies av familien til golflegenden Arnold Palmer. Det er bare de aller beste spillerne i verden som får invitasjon til å spille prestisjeturneringen.