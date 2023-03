VM-ventetiden over for Tønseth: – Den mest proffe løperen jeg kjenner

NTB

Didrik Tønseth (31) har ventet på sin VM-sjanse. Trønderen hylles for tålmodigheten han har utvist.

Mens kollegene i den norske VM-troppen har forsynt seg grovt av medaljebordet gjennom VM, har Tønseths mulighet latt vente på seg. På den avsluttende femmila kommer den omsider.

– Det har blitt sånn jeg trodde det egentlig skulle bli. Jeg reiste ned hit som reserve på de to første distansene. Jeg ble ikke lovet en plass på femmila, men intensjonen var at jeg skulle gå basert på klassiskresultatene i år. Jeg er glad for å få sjansen, sier Tønseth.

Lagkamerat Hans Christer Holund, som selv ikke får sjansen på femmila, er imponert over måten kompisen har taklet den lange ventetiden.

– Han har taklet det veldig bra. Det er jo tungt å gå rundt på hotellet og se de andre konkurrere, uten å få delta selv. Jeg holdt på å bli litt gal selv også. Det var lenge å vente på den 15-kilometeren. Da kan du tenke deg Didrik som har ventet enda lenger, sier han.

– Det står respekt av at han klarer å holde humøret oppe, legger Holund til.

Håper på betaling

Nittedal-løperen håper Tønseth får betalt for tålmodigheten.

– Han står opp om morgenen og gjør jobben hver dag. Han er den mest dedikerte skiløperen jeg kjenner. Er det en skiløper jeg unner suksess, er det Didrik, sier landslagsveteranen.

Tønseth svarer følgende på hva han har brukt ventetiden på i Planica:

– Jeg har applaudert mye så langt i VM. Det kommer inn medaljevinnere på hotellet hver dag. Og da er det å stå i døra og ta imot dem. Det har blitt kake noen kvelder, og ellers har jeg trent.

Mangler individuell medalje

31-åringen går for karrierens første individuelle mesterskapsmedalje på femmila. Han har tre stafettgull fra mesterskap på merittlista fra før. Under OL i Pyeongchang i 2018 var Tønseth del av den norske gullkvartetten.

I VM-sammenheng var han med og vant stafetten både i 2015 og 2017.

Finske Iivo Niskanen er regjerende olympisk mester på femmila. Han gikk til topps under vinterlekene i Beijing i fjor. Emil Iversen er regjerende verdensmester og har friplass søndag.

De tre øvrige på det norske laget er Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg.