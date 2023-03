Kilde overlegen i Aspen – vant utforcupen, tangerte Aamodt og satte norsk seiersrekord

NTB

Aleksander Aamodt Kilde kjørte en plettfri lørdagsutfor i Aspen og tok sesongens åttende verdenscupseier. Den ga ham flere milepæler å glede seg over.

Fartskongen fra Lommedalen vant rennet i Colorado med 61/100 sekund på canadieren James Crawford. Det var ytterligere to hundredeler ned til den ferske utforverdensmesteren Marco Odermatt.

Etterpå satte Kilde noen ord på hvordan det er å lykkes i et felt proppet med tøffe konkurrenter.

– Det er fantastisk. Jeg synes det er flott og gøy å sparre med de beste, for det driver meg til å gjøre det enda bedre neste år. Jeg leter alltid etter måter jeg kan forbedre meg på. Det er det som har tatt meg dit jeg er i dag, sa han til NBC.

Fra et senere startnummer knallet Adrian Smiseth Sejersted til og la gode forutsetninger for norsk dobbeltseier i Aspen. Men en stor feil gjorde at han kjørte ut.

Sejersted var kun 21/100 sekund bak ledertiden før han ble for ivrig og fikk konkurransen ødelagt. I målområdet kunne man se Kilde ergre seg på lagkameratens vegne.

Ny kule i boks

Dagen før lå Sejersted an til å bli verdenscupvinner for første gang. Så kom et værskifte som tvang juryen til å avlyse utforen etter at 24 utøvere hadde vært i aksjon. Resultatene ville vært tellende om seks mann til hadde rukket å kjøre.

Før start var det bare Vincent Kriechmayr som kunne true Kildes sammenlagtledelse i utforcupen, men lørdag kjørte østerrikeren seg ut av kampen ved å bli nummer fire. Han ble slått med 70 hundredeler.

Utforkula går dermed til Kilde for andre år på rad. Det gjenstår kun ett renn i fartsdisiplinen i vinterens verdenscup. Det kjøres som en del av sesongfinalen i Soldeu i Andorra 15. mars.

Bare tre foran seg

Lørdagens seier ga Kilde flere grunner til å smile bredt. Med den slo han den norske rekorden for antall verdenscuptriumfer i én og samme sesong (8) og tangerte Kjetil André Aamodts antall vc-triumfer (21).

Kilde har tidligere delt på sesongrekorden med Aksel Lund Svindal (2015/16) og Kjetil Jansrud (2014/15). I fjor stoppet han på sju seirer i verdenscupen.

Kun tre nordmenn har vunnet oftere enn ham på dette nivået: Jansrud (23), Henrik Kristoffersen (30) og Svindal (36).