Debutanten hylles for nerver av stål i VM-heksegryta: – Det kan man ikke forvente

NTB

Kristoffer Eriksen Sundal (22) hylles av landslagssjef Alexander Stöckl og lagkompisene etter det norske VM-sølvet i lagkonkurransen i storbakken lørdag.

VM-debutanten taklet presset foran flere tusen elleville slovenere og bidro sterkt til den norske medaljen. Kun hjemmenasjonen Slovenia var bedre i Planica.

– Det er helt fantastisk at han klarte det. Det kan man ikke forvente av en som hopper i VM for første gang. Og i den konkurransen det er mulighet for å ta en medalje, leverer han sin to beste hopp. Hva skal jeg si? sa landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bøyde seg også i støvet.

– Det var veldig sterkt gjort. Det er masse positive ting han kan ta med seg fra dette, og han er nok en norsk hopper som viser seg sterk i lagkonkurranser. Når du sitter som sistemann i pulje to i annen omgang og skal hoppe, er det tøft. Det tar jeg av meg hatten for måten han løste det på, sa han.

Trodde han ble turist

Hovedpersonen selv framsto særdeles avbalansert også etter karrierens så langt største dag. Sølvmedaljen var en liten drøm å innkassere.

– Dette betyr veldig mye. Kjempemoro. Det føles litt uvirkelig, sa Eriksen Sundal til NTB.

– Hvor nervøs har du vært i dag?

– Jeg gledet meg egentlig bare til å hoppe på ski og holdt nervene rolig helt fram til Forfang leverte et veldig godt hopp i første omgang. Deretter kjente jeg det både i første og annen omgang. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg leverte på under press, smilte Koll-hopperen.

På veien til Planica regnet han egentlig med å bli VM-turist.

– Jeg hadde ikke forventet å få hoppe noen konkurranser i det hele tatt. Før VM var jeg sistemann på laget, sier Eriksen Sundal.

Grep muligheten

Vel framme i VM grep debutanten sjansen på trening og ble belønnet med hopping i både normalbakken og storbakken.

Lørdag ble det slovensk hjemmeseier med sterke 12,9 poengs margin. Vertene var store favoritter og innfridde. Østerrike tok bronsen og var slått med 39,5 poeng.

I tillegg til Eriksen Sundal besto Norges lag av Johann André Forfang, Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud. Sølvet var Norges første mesterskapsmedalje i laghopp for menn siden OL-gullet i 2018.

I VM-sammenheng var det første norske lagmedalje på seks år.