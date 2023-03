Dennis Hauger sesongåpnet med 2.-plass i sprintløpet: – Viktige poeng

NTB

Formel 2-fører Dennis Hauger (19) sesongåpnet på fantastisk vis og kjørte seg opp til 2.-plass i sprintløpet i Bahrain.

I en intens kamp mot slutten tok han seg forbi Victor Martins og kjørte inn til 2.-plass.

– Det var noen viktige poeng, sa Hauger på teamradioen etter løpet.

19-åringen tok åtte poeng i sammendraget.

– Det var en god start på sesong. Man føler at man er i toppen og har god fart, sa Hauger i et intervju med Viaplay.

– Det var veldig deilig, spesielt å få svar på en del av de tingene vi slet med i fjor. Det var vel ingen tvil om hvem som var best på å ta vare på dekkene i dag. Måten han kjørte seg opp og beholdt roen, sa far Tom Erik Hauger til Viaplay.

– Det var en kjempestart og et godt utgangspunkt, fortsatte han.

Intens åpning

Aurskog-gutten åpnet løpet fra sjette startspor i Sakhir-ørkenen. Med softdekk fikk 19-åringen en brukbar start og kjempet en intens kamp om posisjonene.

TV-bildene viste at Theo Pourchaire traff baksiden av Haugers bil tidlig i løpet, uten at det ble betydelige skader for nordmannen.

– Det var ikke den perfekte starten på løpet og jeg trodde faktisk at det skulle gå galt i den andre svingen. Det var «close», sa Hauger.

Hauger holdt på 6.-plassen innledningsvis, før han tok seg opp på 5.-plass etter noen runder. På runde 14 gjorde nordmannen en forbikjøring forbi Pourchaire.

Dermed var Hauger for alvor i kampen om pallplass.

– Strålende kjørt av Dennis Hauger, utbrøt Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Ekstremt lovende

Runden etterpå dro han seg forbi Ayuma Iwasa i en DRS-sone og fikk etter hvert flere sekunders ledelse.

– Dette lover godt for resten av sesongen. Er det noe som er viktig i Formel 2, så er det å ta vare på dekkene. Både med tanke på kjørestil og oppsettet på bilen. Dette ser ekstremt lovende ut for Hauger og MP Motorsport, fortsatte Gulbrandsen.

Fredag endte Hauger på 4.-plass i kvalifiseringen i Bahrain. F2-reglene tilsier at startrekkefølgen til sprintløpet snus på hodet for de ti beste i kvaliken. Søndag starter Hauger hovedløpet i startspor nummer fire.

Forrige sesong kjørte nordmannen for F2-laget Prema. Der vant han sprintløpet i Monaco og hovedløpet i Baku. Før denne sesongen valgte han imidlertid å skifte til MP Motorsport.