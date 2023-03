Ekspertenes spådom foran Formel 1-sesongen: – Tar sin tredje VM-tittel

NTB

Formel 1-sesongen er rett rundt hjørnet, og ekspertene i Viaplay har kommet med sin spådom om hvem som blir årets vinner, overraskelse og skuffelse.

Sesongen første Formel 1-helg i Bahrain er allerede godt i gang, hvor Red Bulls Sergio Perez og Aston Martins Fernando Alonso var raskest på de to første treningene fredag.

Viaplay-ekspertene Atle Gulbrandsen, Thomas Schie, Stein Pettersen og Henning Isdal, samt programleder Daniel Høglund, har lagt hodet på blokka og kommet med sin spådom.

Når det kommer til vinner er de nesten helt samstemte. Alle utenom Pettersen er sikre på at Max Verstappen tar sin tredje strake VM-tittel.

– Etter tre dager med testing virker han og Red Bull veldig sterke, sier Gulbrandsen.

– Han tar sin tredje VM-tittel som 26-åring. Det er jo yngst gjennom tidene, poengterer Schie.

Pettersen mener derimot at det er Ferraris gullkalv, Charles Leclerc, som går til topps i årets sesong.

– Jeg tror Leclerc blir verdensmester i år. Det er ikke så mange andre som tror det, men jeg tror Ferrari kommer ut mye tøffere enn det mange tror, sier Pettersen.

Ekspertene er også veldig samstemte i at Aston Martin og Fernando Alonso blir årets store overraskelse.

– Jeg tror den bilen er veldig bra. Så jeg tror vi kan se Alonso på pallen noen ganger i år, spår Gulbrandsen.

– Jeg tror de er i nærheten av å blande seg inn blant de topp tre-lagene. Og da er det utrolig gøy med Fernando Alonso som er en sulten fører, selv om han har passert 40 år, sier Schie.

– Helt utrolig

Isdal lar seg også imponere av den 41 år gamle spanjolen som ikke hvilte et sekund under testingen forrige helg.

– Motivasjonen hans er helt utrolig til å være 41 år gammel. Å kjøre 270 runder nå i løpet av tre dager der nede under disse testene, og i tillegg følge med på Felipe Drugovich der ute på banen. Han kan bli den store overraskelsen, sier Isdal.

Høglund var innom en rekke andre alternativer før også han landet på Aston Martin:

– Det kunne vært gøy å si Oscar Piastri, men det så ikke bra ut på testingen … Nei, skal vi si at Nico Hülkenberg kan vise erfaringen sin og bli den beste i Haas? De kan gjøre noen gode resultater før de andre får oppgradert seg vekk fra Haas. Jeg tror at Alonso hever Aston Martin kraftig fra i fjor.

Når det kommer til årets skuffelse er det to lag og førere ekspertene peker på. Majoriteten mener at det er McLarens nysignering, Oscar Piastri, som kan få størst problemer denne sesongen.

Tøff debut

– Han sitter i et team som helt opplagt sliter. Han har kjempehøye forventninger, og han sitter sammen med Lando Norris, som er en strålende fører. Så det er nok den tøffeste utfordringen han noen gang har hatt, sier Pettersen.

– Det virker som McLaren har ganske store problemer. Det er klart at da kan det bli vanskelig for Landon Norris, for eksempel. Eller debutant Oscar Piastri. Så det ser ikke så bra ut, men vi skal jo ikke glemme at det er en veldig lang sesong, så de har god tid til å finne ut av problemer, legger Gulbrandsen til.

Schie flytter derimot søkelyset over på AlphaTauri og Yuki Tsunoda.

– Jeg har en følelse av at AlphaTauri kanskje vil skuffe litt. Og Tsunoda vil skuffe mest av deres to førere, sier Schie.

Han får støtte av Høglund;

– Jeg tror at AlphaTauri igjen får en dårlig sesong, og at det kan være slutten for Tsunoda. Det er jo Red Bull-team. De bør være litt bedre nå enn å ligge nest sist. Men jeg må gå for McLaren og Piastri. De blir årets skuffelse.

Startskuddet for sesongens første løp går søndag klokken 16.00.