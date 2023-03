Holund og Krüger vraket til VM-femmila – Røthe fikk sjansen

NTB

Simen Hegstad Krüger har tre gull og sier han er i sitt livs form, men får likevel ikke gå VM-femmila i Planica søndag. Sjur Røthe har fått klarsignal.

Det ble klart da Norges Skiforbund lørdag offentliggjorde uttaket til ski-VMs siste konkurranse.

Det har vært tøff kamp om plassene. Mange hadde regnet med at Krüger, som har imponert kolossalt så langt i VM, skulle få en plass på laget. Det gjorde han ikke.

– Uttaksbiten i Norge er tøff. Det er selvsagt veldig tøft for Simen. Han har all grunn til å føle seg skuffet. Det er litt av aberet ved å være norsk. Da kan du være god og ikke få gå, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum på en pressekonferanse lørdag morgen.

Løperne fikk beskjed om laget fredag kveld.

– Det er aldri noen enkel måte å si sånt på. Vi hadde en runde med alle i plenum i går. I første omgang handler det i første omgang å rive av et plaster. Simen, i likhet med andre, har rett til å være skuffet. Jeg har ikke noe problem med å se det. Det er ikke så enkelt for oss heller, sa Nossum.

I sitt livs form

Lagkameratene innrømmer at de føler med Lyn-løperen.

– Det er ikke så ofte vi har sånne møter i plenum, så det er litt spesielt å oppleve det. Samtidig er det greit å få beskjeden sammen. Folk ble skuffet med all rett. Hadde det vært omvendt og Didrik hadde vært skuffet, hadde det blitt stilt akkurat de samme spørsmålene. Det hadde blitt like feil, sa Pål Golberg.

Krüger kunne blitt VM-konge med fire gull dersom han hadde fått sjansen på femmila.

– Jeg er i mitt livs form, sa Lyn-løperen til NTB etter stafettgullet fredag.

Til fredagens stafett ble Hans Christer Holund foretrukket på en klassisketappe framfor både Røthe og Tønseth. Søndag er det også klassisk. Da ble avgjørelsen en annen.

Heller ikke Holund, verdensmester på distansen fra 2019, får gå søndag.

– Det er en del av de tøffe vurderingene som måtte gjøres, sa Nossum.

Holund har også en bronse fra 15-kilometeren i fri teknikk i Planica. Sjur Røthe tok bronse på fellesstarten med skibytte tidligere i VM.

Tønseth inne

Hans Christer Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og ankermann Johannes Høsflot Klæbo vant 4x10 kilometer stafett for menn i ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Les mer Lukk

Didrik Tønseth har falt akkurat utenfor flere uttak så langt i mesterskapet, men denne gangen får 31-åringen muligheten av landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg har applaudert mye så langt i VM. Det kommer inn medaljevinnere på hotellet hver dag. Og da er det å stå i døra og ta imot dem, smilte Tønseth om hvordan VM har vært så langt.

Han får med seg Emil Iversen på femmila. Iversen har friplass som regjerende mester fra VM i Oberstdorf for to år siden. Den gangen ble Johannes Høsflot Klæbo disket fra seieren etter rot på oppløpet sammen med russeren Aleksandr Bolsjunov.

– Det var litt verre under OL i fjor

I likhet med Tønseth går Iversen sin første distanse i årets VM. Trønderen har slitt med formen denne sesongen og fikk ikke plass i den ordinære norske troppen til mesterskapet i Slovenia.

– Det har vært behagelige forutsetninger for meg. Etter Tour de Ski ble jeg forkjølet, så da har det bare vært å fokusere på det. Det er en bedre situasjon å være her og vite at du skal gå kun ett renn. Det var litt verre under OL i fjor, sa Iversen.

– At jeg er i Oberstdorf-form, er jeg ikke. Da var jeg ikke sliten da jeg kom i mål. Det er eneste gang jeg har sendt melding til mine nærmeste i forkant om at jeg kom til å gå veldig bra, fortsatte den regjerende mesteren.

Kan bli VM-konge

Klæbo går også den avsluttende femmila som gås som fellesstart. Pål Golberg er femtemann på det norske laget.

Klæbo kan ta sitt fjerde VM-gull i årets mesterskap. Han kan bli VM-konge i Planica. Golberg kan ta sitt tredje.

Finske Iivo Niskanen er regjerende olympisk mester på femmila. Han gikk til topps under vinterlekene i Beijing i fjor.