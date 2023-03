Japaner kan stikke kjepper i hjulene for Haugers Formel 1-drøm: – Lettere å bli kaptein på Arsenal

NTB

Dennis Hauger har et enormt press på seg før sin andre sesong i Formel 2. Likevel tror ekspertene at han kommer til stikke av med tittelen.

– Ja!

Det svarte Viaplay-ekspertene Atle Gulbrandsen, Thomas Schie og Stein Pettersen på spørsmål fra NTB om Dennis Hauger kommer til å vinne Formel 2-tittelen denne sesongen.

Aurskoggutten starter sin andre sesong på det nest høyeste nivået og har uttalt til NTB tidligere i år at han har ambisjoner om å vinne tittelen denne sesongen.

– Jeg forventer at han skal være helt i toppen. Vi var jo der nede, og han kjørte bra. Og det som er enda viktigere, er at han var så fornøyd. Han var så utrolig fornøyd etter de dagene. Med hvordan bilen og hvordan teamet fungerte, sier Gulbrandsen til NTB.

Hauger gjorde en skuffende debutsesong i fjor, hvor han endte på 10.-plass med sitt Prema Racing-lag. Nå har han byttet til MP Motorsports, hvor ting visstnok skal fungere langt bedre.

– Sånn som jeg ser det, hvis han vinner Formel 2 i år, så har han en god mulighet til å få kjøre Formel 1 neste år. Blir han nummer ti, slik som han ble i fjor, da tror jeg at den Formel 1-toget har gått, sier Gulbrandsen

AlphaTauri-håp

– Hvilke seter tror du kan åpne seg for han å ha til neste år?



– I utgangspunktet er det jo AlphaTauri, som er juniorteamet til Red Bull. Og der er det Nyck de Vries og Yuki Tsunoda som kjører. Forhåpentligvis med norske øyne, så er det en av dem som kanskje ikke leverer etter forventning, svarer eksperten.

Pettersen har også et stort håp om at Hauger skal klare å kjempe seg opp på det øverste nivået og sammenlignet det med Premier League-stjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

– Å komme til Formel 1 er like utopisk som at vi skulle hatt toppscoreren i Premier League eller kapteinen på langet som leder. Det er så stort, og det øyet man skal igjennom er så trangt, sier Pettersen og fortsetter:

– Det er lettere å bli kaptein på Arsenal enn det er å komme til Formel 1. Og det sier antakeligvis egentlig alt. Det holder ikke å være god nok. Du må være god, men du må være på riktig sted.

Gulbrandsen peker likevel på noe som kan bli et stort problem for Hauger: nasjonaliteten hans.

Honda-støtte

– Yuki Tsunoda har etter min mening ikke innfridd, og han har presset på seg. Han må innfri, han må gjøre det bedre, vesentlig bedre i år enn i fjor. Men det som er verdt å nevne der, er at Yuki Tsunoda er jo ikke bare en Red Bull-fører, han er også en Honda-fører. Han har støtte fra Honda i Japan, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Og det er en i Formel 2 som heter Ayumu Iwasa, som også har Honda-støtte. Så hvis Tsunoda ikke leverer, så kan det gå til at Honda ønsker Iwasa inn. Dette er et ganske godt bilde på hvor vanskelig det er. Men der igjen må Dennis vise at han er så mye bedre enn Iwasa, sånn at Red Bull ikke har noe valg.

Schie peker også på at det ikke er noen fordel å komme fra en så liten nasjon som Norge.

– Det er jo ulempen med å komme fra lille Norge, som egentlig ingen bryr seg om. Så han må jo vise at han er litt bedre enn de andre. Så hvis han og Iwasa fighter om tittelen og Hauger vinner med liten margin så kan det ende med at Iwasa sitter der isteden, sier Schie.

Henning Isdal ville i motsetning til sine kolleger ikke si et klart ja til at Hauger vinner Formel 2-tittelen, men tror likevel nordmannen kommer høyt opp på resultatlisten.

– Jeg tror i hvert fall topp tre. Og jeg tror vi får se han som første nordmann i en ordentlig Formel 1-bil, på en fredagstest. Å spå noe videre enn det blir vanskelig, sier Isdal til NTB.