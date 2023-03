Hauger fjerde best i Formel 2-åpningen

NTB

Dennis Hauger (19) fikk en solid sesongstart med en fjerdeplass i fredagens kvalifisering i Formel 2. Det gir ham et godt utgangspunkt gjennom helgen i Bahrain.

Plasseringen gjør at Aurskog-gutten får sjuende beste startspor i lørdagens sprintløp i Sakhir-ørkenen.

F2-reglene tilsier at startrekkefølgen til det løpet snus på hodet for de ti beste i kvaliken. Det betyr at sveitsiske Ralph Boschung på 10.-plass kjører ut først i lørdagens sprint. Dagen etter starter bilene hovedløpet etter plasseringene de fikk fredag.

Théo Pourchaire fra Frankrike vant kvalifiseringen og får beste startspor søndag.

Foran sesongen byttet Hauger lag og kjører nå for MP Motorsport. I fjor debuterte han i Formel 2 som Prema-fører og tok to seirer på veien.