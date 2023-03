Den store drømmen: – Nå eller aldri for Dennis Hauger

Norges fremste Formel 1-eksperter mener det er nå eller aldri for Dennis Hauger. 19-åringen kjører sin andre sesong i Formel 2 i år.

Skyhøyt press for stortalentet.

Årets Formel 1 og Formel 2-sesonger har startet. Interessen er fortsatt skyhøy i Norge og den ser ut til å holde seg slik.

I år blir også TV-dekningen hos Viaplay utvidet – med blant annet egne sendinger lørdag, i tillegg til søndagssendingene.

Det mange nordmenn er ekstra spente på i år, er naturligvis hvordan stortalentet Dennis Hauger vil klare seg i sin andre sesong som Formel 2-fører.

Vil 19-åringen fra Aurskog klare det store, å bli Norges første Formel 1-sjåfør?

Viaplay girer opp årets Formel 1-satsning med enda flere TV-sendinger. Fra venstre: Atle Gulbradsen, Thomas Schie, Daniel Høglund, Henning Isdal og Stein Pettersen.

– Det kan bli tøft

Broom har spurt Norges fremste eksperter om akkurat det. I år er begynner det virkelig å bli alvor for unggutten.

– Det er nå eller aldri, tror Formel 1-kommentator, Thomas Schie.

Han mener Hauger minst må klare en topp 3-plassering sammenlagt i årets mesterskap, dersom han skal ha sjanse på et Formel 1-sete.

Det betyr at MYE må klaffe i år, etter en litt trøblete debutsesong i 2022.

– Aller helst bør Dennis vinne i år. Jeg tror og håper han er med i toppen, men å vinne hele mesterskapet kan bli tøft, sier Schie til Broom.

Dennis Hauger hadde litt uflaks i fjorårets sesong. I år er han klar for et nytt team: MP Motorsport.

Ikke rom for feil

Nivået i årets Formel 2-mesterskap er dessuten skyhøyt. Schie mener det er 10-12 førere som alle har sjans til å vinne løp.

– Det som taler for Dennis, utover at han er en ekstremt god fører, er blant annet lagbyttet i år. Dennis har selv sagt at han opplever en svært god atmosfære i teamet, som er viktig. Dessuten har Dennis en sesong med masse erfaring bak seg. Jeg har trua, forteller Schie.

Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen deler samme tanker som Thomas Schie.

– I år er det ikke mye rom for feil hos Dennis. Skal han få en Formel 1-mulighet neste år, må han være helt i toppen nå. Det blir veldig spennende å se. Jeg har naturligvis også trua, smiler Gulbrandsen.

Det ligger mye press på skuldrene til Dennis Hauger i årets sesong, som kan bli helt avgjørende for en fremtidig Formel 1-drøm.

Få timer igjen

Noen svar får vi allerede om bare få timer. Klokken 17.30 i dag starter årets første Formel 2-kvalifisering i Bahrain.

Det er knyttet stor spenning til Dennis Hauger og hvordan det vil fungere i det nye teamet «MP Motorsport».

Denne helgen kjøres samtidig årets Formel 1-sesong i gang. Det er bare å benke seg foran TV-skjermen, for dette blir spennende.

