Gullvinner Krüger kan bli vraket fra VM-stafetten

NTB

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kan ikke love Simen Hegstad Krüger plass på fredagens VM-stafett i Planica.

I morgen blir Krüger høyst sannsynlig tatt ut på laget til onsdagens 15 kilometer i fri teknikk. Om han står på startstreken i stafetten to dager senere, er en annen skål.

Mye kan selvsagt endre seg med nok et godt løp onsdag. Der er Krüger klar medaljekandidat på ny, men gullet i tilnærmet ren oppvisningsstil i skiathlon sist lørdag er ikke nødvendigvis nok.

Nossum har innrømmet overfor pressen at Krüger risikerer å bli droppet, selv om Lyn-løperen la inn en stafettsøknad av ypperste merke.

29-åringen fra Oslo vet at kampen om en plass på laget er knallhard. De to mest åpenbare kandidatene er Pål Golberg i klassisk og Johannes Høsflot Klæbo på ankeretappen.

Krüger kjemper nok om å få gå etappe to først og fremst mot menn som Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund. Didrik Tønseth er også en god stafettløper.

– Hva skal jeg si? Jeg har ikke tenkt så mye på den stafetten. Jeg føler at fordelen min nå er at jeg viser at jeg også kan gå en klassisketappe. Den hadde jeg ikke tidligere. I det forrige VM var ikke to sølv godt nok, mens nå har jeg ett gull. Det er i hvert fall en hakket bedre søknad enn i VM i Oberstdorf. Jeg har veldig lyst til å gå den stafetten, sier Krüger.

– Bør du få gå?

– Ja, jeg føler vel det. Men det er mange muligheter å stille opp det laget. Det er mange som ikke har gått ennå og som også kan vise en god figur.

Norge har vunnet samtlige herrestafetter i ski-VM siden 2001. De er store favoritter også i dette mesterskapet.