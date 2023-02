Alexander Steen Olsen verdenscupvinner etter disk – norsk dobbeltseier i slalåm

NTB

Alexander Steen Olsen kjørte seg opp fra 12.-plass og vant søndagens slalåmrenn i USA foran Timon Haugan. De endte på topp etter at AJ Ginnis ble disket.

Ginnis kjørte inn til bestetid ett hundredels sekund foran Olsen, men grekeren med amerikansk mor hadde en feil portpassering høyt oppe i løypa. Gjentatte repetisjoner i sakte film viste at han hadde en ski på hver side av porten, og en stund etter at rennet var avsluttet ble han diskvalifisert.

Snøværet som gjorde sikten dårlig bidro til at det tok tid før den offisielle beslutningen om diskvalifikasjon ble fattet. Det gikk over 20 minutter, men til sist kunne Olsen juble for sin første verdenscupseier.

– Det er så utrolig. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er bare så «crazy», sa 21-åringen fra Kjelsås i intervju med arrangøren.

Vanskelige forhold

Timon Haugan endte fem hundredeler bak landsmannen. Diskvalifikasjonen av Ginnis innebar at Albert Popov fra Bulgaria og Clément Noël fra Frankrike også endte på pallen, med delt tredjeplass. De var 24 hundredeler bak.

Det ble stadig vanskeligere forhold i løypa, og bulgarske Popov kjørte seg opp fra 25.-plass med beste omgangstid i finalen. Han delte plasseringen med Nöel, som ledet etter første omgang.

Sveitseren Daniel Yule, som kjemper om seieren i slalåmcupen, var toer etter første omgang. Han slet voldsomt i finaleomgangen og falt helt ned til delt 24.-plass.

Måtte tro

– Sikten var en utfordring, men forholdene var ganske OL. Man måtte bare tro på seg selv og la det stå til, sa Olsen, som hadde sjette beste omgangstid.

Det var overdådig norsk laginnsats med fire mann blant de sju beste. Henrik Kristoffersen ble nummer fem (34 hundredeler bak) og Lucas Braathen nummer sju (49 bak). Braathen kjørte seg opp fra 20.-plass.

Sebastian Foss Solevåg endte på 19.-plass.

Det var siste slalåmrenn før verdenscupfinalen, og Braathen leder slalåmcupen 32 poeng foran Kristoffersen, mens Yule på tredjeplass er 65 poeng bak.