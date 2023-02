Duplantis satte nok en verdensrekord i stav – 6,22

Armand Duplantis satte nok en verdensrekord i stav lørdag, med 6,22. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

NTB

Stavfenomentet Armand Duplantis satte nok en verdensrekord lørdag da han svingte seg over 6,22 under et innendørsstevne i Clermont-Ferrand i Frankrike.