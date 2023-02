Kristian Thorstvedt ble matchvinner for Sassuolo lørdag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Kristian Thorstvedt ble matchvinner da Sassuolo slo Lecce 1-0 borte i italiensk Serie A. Han scoret få minutter etter at han ble byttet inn.

Thorstvedt kom inn for Davide Frattesi som del av et trippelbytte i det 61. minutt. Fire minutter senere vant han i lufta ved nærmeste stolpe på Domenico Berardis hjørnespark fra høyre. Fra hans hode endret ballen retning på Morten Hjulmand og fortsatte inn i lengste hjørne.

Kampen ble avsluttet med tre nordmenn på banen. Kristoffer Askildsen ble byttet inn for hjemmelaget i det 80. minutt, mens Emil Konradsen Ceïde kom inn for Sassuolo i det 83. minutt og hjalp til å hale seieren i land.

Med seieren klatret Sassuolo forbi Lecce og videre mot midten av tabellen.

Tidligere lørdag tok Napoli nok et steg mot seriegullet med 2-0 borte mot Empoli, selv om Mário Rui ble utvist midt i 2. omgang. Et selvmål og en scoring av Victor Osimhen før halvtimen spilt avgjorde kampen. Leo Østigård var igjen ubenyttet reserve for Napoli.