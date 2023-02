De norske hoppjentene sikret VM-bronse i lagkonkurransen i Planica

NTB

De norske hoppjentene hoppet ned til VM-bronse i lagkonkurransen i Planica. Tyskland tok gullet foran Østerrike.

Hoppjentene endte 15,2 poeng bak Tyskland, som tok gullet. Østerrike sikret sølvet, 2,5 poeng foran Norge.

– Medalje er fint, konstaterte Maren Lundby overfor NRK.

– Vi er ganske fornøyd. Det er den første medaljen til Eirin (Maria Kvandal), så det er moro at vi får oppleve dette, fortsatte hun.

Det var ingen selvfølge at Kvandal skulle være en del av det norske laget etter hun har slitt i flere sesonger med kneproblemer.

– Det føles veldig godt. Jeg var ikke sikker på at jeg skulle klare å hoppe i dag, men jeg er veldig stolt, sa Kvandal.

Etter en førsteomgang hvor blant annet Anna Odine Strøm leverte omgangens lengste hopp på 99 meter, lå hoppjentene 1,5 poeng bak ledende Tyskland.

Super-Bjørseth

Norge måtte avgi én plassering og flere viktige poeng etter at Lundby og Kvandal landet på henholdsvis 95 og 91,5 meter.

Thea Minyan Bjørseth leverte imidlertid et kjempehopp i vanskeligere forhold på 93,5 meter og sendte Norge opp på sølvplass igjen, 17,4 poeng bak Tyskland før det siste hoppet.

Strøm avsluttet lagkonkurransen for Norge med et svev på 95 meter og sikret med det VM-bronsen.

– Tidenes lag

I første omgang startet Lundby med et svev på 89 meter, før Kvandal fulgte opp med 91,5 meter. Bjørseth hoppet Norge opp i gullkampen med et svev på 91 meter, før Strøm avsluttet omgangen med et hopp på 99 meter.

Før rennstart uttalte hoppjentene at de ikke har hatt noe bedre lag i et VM tidligere.

Under lagkonkurransen i Oberstdorf-VM i 2021 endte de norske hoppjentene på bronseplass. Den gangen stilte Norge med Silje Opseth istedenfor Kvandal.