Putin bevilget russisk statsborgerskap til tidligere Barcelona-stjerne

NTB

De brasilianske Zenit St. Petersburg-spillerne Malcom (25) og Claudinho (26) fikk innvilget søknaden sin om russisk statsborgerskap av president Vladimir Putin.

– Jeg er veldig glad for å få statsborgerskap i Russland. Det er et land som har akseptert meg og familien min og har blitt et ekte hjem på bare noen få år. Jeg vil gjøre alt i min makt for å tilfredsstille det russiske folket med spillet mitt, sa Malcom til Sport-Express, gjengitt av Aftonbladet.

De to brasilianerne søkte om russisk statsborgerskap etter den russiske toppdivisjonen innførte en ny regel om at klubbene ikke kunne ha mer enn 13 utenlandske spillere.

Nå har de brasilianskfødte spillerne Claudinho og Malcom har fått russisk statsborgerskap. Det bekrefter Zenit St. Petersburg på sin hjemmeside.

De to brasilianerne var to av 38 som fikk innvilget russisk statsborgerskap fredag. Ifølge russiske championat.com var listen signert av Putin.

Malcom gjorde i 2019 overgang fra den spanske storklubben Barcelona til Zenit St. Petersburg. Siden den tid har han notert seg med 31 mål og 22 assist på 98 kamper. Claudinho kom til klubben to år senere.