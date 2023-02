Svahn blir fjerde svenske innslag på skiathlon

NTB

Linn Svahn fikk den fjerde og siste plassen på Sveriges lag til kvinnenes 15 kilometer fellesstart med skibytte i VM lørdag.

I tillegg til Svahn skal Ebba Andersson, Frida Karlsson og Moa Ilar gå. Svahn ble nummer fire på sprinten og får sjansen til å gå en lengre distanse lørdag.

Andersson og Karlsson er begge gode gullkandidater på skiathlon. Landslagstrener Stefan Thomson sier at Svahns resultater tidligere i sesongen hjalp henne til plass på VM-laget.

– Vi kjenner at Linn er i god form, og hennes distanseløp i Les Rousses ga mersmak. Det blir spennende å få henne inn på denne distansen, sier Thomson.

Han har tidligere uttalt at alle de svenske sprinterne var aktuelle for skiathlon, men til tross for at Svahn hadde tre svensker foran seg på sprinten, var det hun som stakk av med plassen.

Uttaket av Svahn på skiathlon kan tolkes som at hun står over søndagens lagsprint. Der er det plass til to kvinner, men både Jonna Sundling, Maja Dahlqvist og Emma Ribom er sterke kandidater til de to plassene, i tillegg til Svahn.

Det norske laget til lørdag ser slik ut: Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Silje Theodorsen og Astrid Øyre Slind.