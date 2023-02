Sjakkbråket mellom Carlsen og Niemann: Fide varsler avgjørelse innen seks uker

Fides kommisjon for fair play har levert fra seg en 30 sider lang rapport som tar for seg konflikten mellom Magnus Carlsen og Hans Niemann. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Fides kommisjon for fair play har levert fra seg en 30 sider lang rapport som tar for seg konflikten mellom Magnus Carlsen og Hans Niemann.

I en pressemelding opplyser Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at rapporten er sendt til etikk- og disiplinærkommisjonen (EDC) for videre behandling.

Saken er blitt etterforsket siden september. Fair play-kommisjonen har tidligere uttalt at eventuelle straffereaksjoner kan være utelukkelse eller bøter.

En avgjørelse i saken vil bli kjent i løpet av seks uker, opplyser Fide. Inntil da vil innholdet i rapporten være skjult for offentligheten.

Det var i september hele konflikten startet med at Carlsen tapte for Niemann i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen og antydet at amerikanske Niemann er en juksemaker.

Senere utdypet han dette og gjorde det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for urent spill.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Chess.com la i fjor høst fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.

I oktober ble Carlsen saksøkt av Niemann for ærekrenkelse. I januar utvidet Niemann søksmålet. Der blir Carlsen og hans Offerspill-lag anklaget for å ha kommet med hånede rop og sanger under en europeisk klubbturnering i Østerrike. Han hevder det skjedde i oktober i fjor.