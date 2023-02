United-sjefen styrket i troen: – Kan slå alle

Erik ten Hag har gitt Manchester United-fansen troen på at gode tider er i vente. Foto: Dave Thompson / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Manchester United er blitt en vinnermaskin under Erik ten Hag. Barcelona var sist ut til å merke at det er nye tider på Old Trafford.