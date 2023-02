Bråthen fyrte løs mot dommerne: – Jeg skjønner det ikke

NTB

Sportssjef Clas Brede Bråthen var ikke nådig med stildommerne etter kvinnenes normalbakkerenn i VM. Han mener endringer må på plass.

Vel framme i pressesonen brukte Bråthen sistehoppet til Thea Minyan Bjørseth som eksempel på noe han åpenbart irriterer seg kraftig over. Bjørseth landet på solide 97,5 meter i finalen og ble belønnet med tre ganger 18 i tellende stil av dommerne.

– Jeg synes på helt generell basis at jentene dømmes lavere enn gutta av grunnet jeg aldri har klart å forstå, selv om noen har prøvd å forklare det for meg, innledet Bråthen til NTB.

Han fant ingen gode grunner til at Bjørseth skulle bli trukket to poeng i stil.

– Det er VM og liten bakke. Thea hopper 97,5 meter i sistehoppet, og det er etter min mening lite å trekke i svevet og nedslaget. Hvordan noen dommere mener at det skal trekkes to til 2,5 poeng, det skjønner jeg ikke, sa en engasjert Bråthen.

Ingen gode forklaringer

– Hva slags forklaringer får du når du ber om en forklaring på sånt?

– De trekker alltid fram det med helhetsinntrykket. Ja, fint … Men jeg har sett noen tusen skihopp jeg også, og jeg klarer ikke å se hvorfor det ikke skal betales høyere.

Sportssjefen var nøye med å understreke at han ikke mener det norske laget tapte medaljer eller plasseringer på dommernes vurdering.

– Men stildømmingen taper hver gang dette blir en diskusjon, sa Bråthen.

– Blir ikke det et problem for hoppsporten til slutt?

– Jo, hvis man ikke klarer å utvikle noe som gjør at folk forstår det bedre. Det er litt rart at … jeg tror det har skjedd én gang at Maren Lundby har fått 19,5. 20-tallet er åpenbart ikke mulig å trykke inn for jenter. Og hvorfor? Jeg er helt sikker på at det er jenter som har hoppet uten at det er noe å trekke, sa Bråthen til NTB.

Sportens egenart

Han mener det må tas klare grep og mer enn antyder at det handler om stildømmingens rykte.

– Det er mye med det systemet jeg kan si mye om, men jeg håper at stildømmingen blir langt bedre og viktigere i fremtiden for hoppsportens del, sa Bråthen – før han fortsatte:

– Dersom det betyr fører til at vi må bytte ut en del roller, må vi gjøre det. Stilen er viktig for å beholde sportens egenart som todimensjonal, en subjektiv og en objektiv.

Tyske Katharina Althaus vant torsdagens renn i Planica foran østerrikske Eva Pinkelnig. Anna Odine Strøm tok bronsen.