Svennis rammet av sykdom – skal utredes ytterligere

Fotballtreneren Sven-Göran Eriksson, her i 2013, er rammet av sykdom. Foto: Claudio Bresciani /TT / NTB

NTB

Den svenske fotballprofilen Sven-Göran «Svennis» Eriksson (75) er rammet av sykdom og trekker seg tilbake fra offentligheten i en periode.

Han har hatt en meget lang og suksessrik karriere som trener både i Sverige, Italia, Portugal, England og Kina.

Eriksson sendte ut en pressemelding torsdag. Der skriver han blant annet at han vil begrense sine offentlige oppdrag i tiden som kommer og at helseproblemene er under utredning.

Eriksson er sentral i en fotballsatsing i Karlstad i Sverige.

Erikssons advokat Anders Runebjer sier til nyhetsbyrået TT at Eriksson ikke kommer til å kommentere sin helsetilstand ytterligere.