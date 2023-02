Skistad sjanseløs i sprintfinalen: – Var litt seigt

NTB

Kristine Stavås Skistad og Tiril Udnes Weng ble grundig slått i finalen på VM-sprinten i Planica. Jonna Sundling forsvarte gullet fra 2021.

Fire svensker var først over mål i finalen. Sundling vant foran Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Linn Svahn.

Kristine Stavås Skistad hadde gullambisjoner, men måtte se seg slått i finalen og ble nummer fem. Tiril Udnes Weng endte på 6.-plass.

Begge de norske jentene falt tidlig av og maktet ikke henge på det svenske toget. Skistad pekte på det løse føret som en faktor. Hun stivnet i finalen til tross for en god start.

– Tungt

– Det er kjedelig. De (svenskene) var så sterke i dag. For min del kjente jeg i semien at det var litt seigt, så jeg måtte håpe på at jeg kviknet til litt, sa Skistad i pressesonen.

– Det ble litt tungt i dag, sa Konnerud-løperen til NTB.

Hun er klar på at hun ønsker å gå lagsprinten senere i mesterskapet. Der kan det norske laget slå tilbake, men det blir nok like stor kamp mot svenskene som på sprinten.

– Jeg kommer til å si ja om jeg får gå, så vi får se. Det får trenerne avgjøre, sa hun til NTB.

Svensk storeslem

Sundling var naturligvis kjempefornøyd med et nytt VM-gull.

– Jeg er så sliten og glad. Jeg er så glad for at jeg kunne holde farten oppe hele veien til mållinjen, sa Sundling til arrangøren.

Hun jublet over at det ble helsvensk på seierspallen.

– Det er fantastisk. Jeg er så glad på deres vegne også.

Anna Svendsen og Lotta Udnes Weng kom på henholdsvis 3.- og 4.-plass i sine kvartfinaleheat, og de hadde ikke rask nok tid til å ta seg videre som «lucky loser». De to endte til slutt på 13.- og 18.-plass.