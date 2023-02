Verstappen raskest i første testrunde i Bahrain

NTB

Regjerende verdensmester Max Verstappen var bestemann i den første sesjonen under den første testdagen for Formel 1-lagene.

Nederlenderen kjørte inn til tiden 1.32,959 minutter. Ferrari-føreren Carlos Sainz ble nummer to, mens Williams-føreren Alex Albon ble tredje raskest.

Lagene stilte med stødige biler, og det var kun Aston Martin som fikk trøbbel. Ti minutter inn i testsesjonen hadde Aston Martin-bilen stoppet opp. Det ble raskt gitt rødt flagg, og man kunne se røyk stige opp fra bilen.

Aston Martin stilte med sin reservefører Felipe Drugovich i cockpiten. Lance Stroll var nylig innblandet i en sykkelulykke og var ikke tilgjengelig.

Tidligere F1-fører Karun Chandhok poengterte via Twitter at rundetidene til fire av bilene var raskere enn en den raskeste tiden fra fjorårets beste tid. Dette til tross for at årets biler har blitt løftet 15 millimeter, som i utgangspunktet ville påvirke bilenes topphastighet.

Dagens andre sesjon starter 13.30 senere torsdag.