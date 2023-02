Klæbo spår tøff kamp om sprintgullet

NTB

Johannes Høsflot Klæbo tror ikke det blir enkelt å innfri favorittstempelet på VM-sprinten i Planica.

– Det blir en tøff dag i morgen. Det er en tøff løype, sier Klæbo på pressekonferansen før morgendagens konkurranse.

Torsdag går Klæbo VM-sprinten i Planica. Da håper han å gjenta gullet fra VM i Oberstdorf for to år siden. 26-åringen vant også i Seefeld i 2019 og de to siste OL-sprintene.

– Det blir en hard fight om gullet, sier Klæbo som tror franske Richard Jouve blir en sterk konkurrent.

– Det er ikke jeg som vant den siste sprinten før VM. Jeg tror Jouve er interessert i å gå fort, og (Federico) Pellegrino har vært med i det gamet her før, sier 26-åringen.

De andre norske herreløperne tror også kampen om de øverste plasseringene blir hard.

– Det er høyt nivå i sprint om dagen. Det er tøft bare å komme seg til finalen, sier Erik Valnes.

Nordmennene tror også at svenskene kan blande seg inn i kampen om de øverste plasseringene.

– De har virkelig fått litt fart på sprintingen. Det virker som Edvin Anger har satt en standard der. Han er tøff, han setter fart, og han er ikke redd for noen, sier Valnes.

Pål Golberg, Even Northug og Håvard Solås Taugbøl går også sprinten for Norge torsdag.