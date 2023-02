Real Madrid rystet Liverpool i Champions League – snudde til 5-2-seier på bortebane

Karim Benzema scoret Real Madrid fjerde mål for kampen. Foto: Jon Super / AP Photo / NTB.

NTB

Real Madrid snudde fra 0-2 til 5-2-seier borte mot Liverpool i mesterligaen. Nå må Jürgen Klopp varte opp med et lite stykke magi for å sikre videre avansement.

Etter en lang periode med svakt spill, kunne det se ut som Klopps menn hadde truffet storformen i tide. Fasiten før tirsdagens storoppgjør var to strake seirer, fire mål fremover og null baklengsmål.

Men til tross for en eventyrlig start, skulle det ikke bli så enkelt for rødtrøyene. Etter at Darwin Núñez hadde hælflikket inn 1-0-målet og Thibaut Courtois nærmest ga Mohamed Salah kampens andre mål, startet de brasilianske Madrid-spillerne en ellevill snuoperasjon.

Vinicius Junior reduserte først med et nydelig skudd, før også Alisson blamerte seg med en kjempetabbe, som førte til 2-2-målet.

Etter pause fortsatte Real Madrid målfesten da først Éder Militão stanget spanjolene i ledelsen etter et frispark fra Luka Modric, før Karim Benzema noterte seg med sine to første mål i turneringen for sesongen.

Dermed må Klopp finne på noe helt spesielt om de skal ha noe håp om å spille kvartfinale i årets mesterliga. Returoppgjøret spilles 15. mars i Madrid.

Sist lagene møttes var i Champions League-finalen i Paris forrige sesong. Da var det britene som styrte store deler av kampen, men likevel måtte se seg slått. Vinicius Junior ble kampens matchvinner.

Drømmestart

Vertene kom ut i hundre og fikk en fantastisk start på kampen da først Cody Gakpo fikk fri bane inn i Real Madrids 16-meter, men skled og rotet bort muligheten.

Det gjorde imidlertid lite da Salah spilte et nydelig innlegg inn til Nuñez inne i 16-meteren. Han timet løpet perfekt og hælflikket vertene i ledelsen.

Målet etter bare tre minutter og 10 sekunder er Liverpools raskeste mål scoret på Anfield i Champions League.

Og det stoppet ikke for rødtrøyene. Ti minutter senere fikk de servert en gavepakke da Courtois bare skulle gjøre et enkelt utspill, men fikk ballen på kneet og sendte den rett til Salah. Egypteren kunne dermed sette inn 2-0.

Dessverre for Klopps menn skulle det ikke bli så enkelt. Bare sju minutter senere spilte Vinicius Junior vegg med Benzema og dro seg nydelig inn i Liverpools 16-meter, før han curlet ballen ned i hjørnet til venstre for Alisson.

Tabbenes aften

Og vondt ble til verre for sisteskansen. Joe Gomes ble presset og spilte tilbake til Alisson, som bare skulle klarere ballen ut av 16-meteren. I stedet endte det med et skudd som traff Vinicius og rikosjetterte inn nettmaskene bak keeperen.

Dermed var det nok Carlo Ancelottis menn som kunne gå til pause med den beste følelsen.

– Hvem liker ikke fotball? skrev Real Madrid på Twitter etter den elleville opphentingen.

Og etter hvilen ble de spanske smilene enda bredere da Modric slo et frispark på hodet til Militão, som var helt alene på femmetersstreken. Brasilianeren gjorde snuoperasjonen fullkommen da han stanget hovedstadsklubben i ledelsen.

Men spanjolene var ikke ferdige der. Bare åtte minutter senere satte Benzema inn sitt første Champions League-mål for sesongen, før han også scoret 5-2-målet.

Før tirsdagens stortap hadde Klopp tapt fem av sine ti siste CL-kamper mot Real Madrid (3 seire, 2 tap). Det er flere enn mot noen annen motstander. Tyskeren har også tapt for Carlo Ancelotti fire ganger på sju møter i turneringen, noe som også er en form for negativ rekord.