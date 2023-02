Jarl Magnus Riiber mistet besteforeldrene på samme dag

– Da det først skjedde, var det på en veldig fin måte, sier Riiber.

Besteforeldrene til den norske kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber (25) gikk bort samme dag tidligere denne måneden. Det forteller Riiber i et intervju med VG.

6. februar gikk Suzanne May Riiber og Harald Riiber bort. De ble henholdsvis 90 og 92 år gamle.

– De har vært en del av hverdagen min helt siden jeg var liten. Jeg har sett dem hver dag i ulike settinger. Vi holdt alltid på med noe. Bestefar var med meg overalt, sier Riiber til VG.

Riiber tok farvel med besteforeldrene hjemme i Oslo.

– Vi visste lenge at bestemor skulle gå. At bestefar skulle forsvinne samme dag, så fort, det var vel ingen av oss forberedt på. Da det først skjedde, var det på en veldig fin måte. Det var veldig godt å få si ordentlig ha det en siste gang og å være i begravelsen, forteller 25-åringen.

Riiber er et av Norges største gullhåp under ski-VM i Planica, som starter denne uken. Den første konkurransen for kombinertherrene avholdes lørdag.

