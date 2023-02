Opseth tok til tårene etter VM-vraking: – Drittlei av å grine

Maren Lundby er klar for normalbakkerennet i VM. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Maren Lundby klinte til i de tre treningsomgangene i Planica og sikret seg VM-plass. Verre gikk det for Silje Opseth, som hoppet seg ut av det norske laget.

Før tirsdagens trening hadde landslagstrener Christian Meyer meldt at det ville bli «amerikansk uttak» etter treningsomgangene. Det vil si at de som leverer best på treningen får delta i VM-rennet.

Da ble det tungt for Opseth, som endte sist av de fem norske jentene i alle de tre treningsomgangene.

– Jeg er så drittlei av å grine i hoppbakken. Jeg føler egentlig jeg er ganske nære i dag, men det vil seg ikke helt, sa en skuffet Opseth til NRK og utdypet:

– Jeg synes jeg fortjener litt bedre svar enn det jeg får. Jeg synes ikke det er veldig gøy å reise hit for å hoppe i et VM, og så må jeg sitte og se på konkurranser i stedet, mest sannsynlig. Jeg skulle ønske det ble annerledes.

Gullkandidat

Anna Odine Strøm leverte det beste hoppet i både den første og den tredje treningsomgangen, mens hun var tredje best i 2. omgang der canadiske Alexandria Loutitt var best. Opseth hadde lengdene 95-96-95, og hun er virkelig en gullkandidat når kvinnene skal kjempe om edelt metall torsdag.

Lundby hoppet 93,5-98,5,92,5 meter i de tre omgangene. Hennes 2. hopp var treningens lengste, men poengmessig var hun bare niende best i omgangen. Det ble gått ned to avsatser på fart etter kjempehoppet.

Fire plasser

Norge har totalt fire plasser til normalbakkerennet. Eirin Marie Kvandal og Thea Minyan Bjørseth kapret de to siste plassene i VM-rennet.

Bjørseth hadde 87-91-94,5. Hun var fjerde best i siste omgang.

Kvandal hadde serien 88-91-93, mens Opseth nøyde seg med 83,5-81-85,5.