Dress-disk er Stöckls mareritt – skjerpet inn før VM

Hopp-landslagssjef Alexander Stöckl og hans mannskap har skjerpet ekstra onn rundt hoppdressene som brukes i VM. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Norge har strammet grepet ytterligere for å unngå hoppdress-diskvalifiseringer for Halvor Egner Granerud og de andre utøverne under VM i Planica.