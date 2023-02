«Nye» Riiber på vei til VM i god form: – En stor favoritt

NTB

Jarl Magnus Riiber har hanglet etter jul og tok en konkurransepause for å komme tilbake i VM-form. Nå er han på vei til Planica etter å ha restartet kroppen.

– Hvordan er formen til Riiber?

– Veldig bra, han kommer ned i kveld. Han er frisk og rask og har hoppet bra på Lillehammer under trener Stig Fredheim, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

Riiber valgte å stå av verdenscupsirkuset etter å ha blitt diskvalifisert i hoppingen i den andre konkurransen i Seefeld-trippelen i slutten av januar.

– Han er også bra fysisk og gikk Sjusjøen skimaraton i fristil for et par uker siden. Han har fått gjort veldig mye, og slik jeg tenker, blir det en ny sesongstart for ham, fortsatte Stuan.

– Jeg gleder meg veldig til å ha Jarl med for fullt til VM-troppen nå. Vi mistet jo ham i OL i fjor, og det ble veldig krevende. Jeg håper vi får et VM Jarl verdig, sa kombinertsjefen.

Stor favoritt

– Kan han med den inngangen klinke til og prestere helt maks?

– Ja, jeg ser ingen annen grunn til det. Jeg tror han er en stor VM-favoritt, sa Stuan

– Nå er det jo spennende, da. Det er tre som har herjet i verdenscupen med Julian Schmid, Johannes Lamparter og Jens Lurås Oftebro. Jens har 2-2-1-2 på de fire siste konkurransene.

– Tre konger inn

– Så har vi tre konger som kommer inn i Vinzenz Geiger som ikke har konkurrert på en stund, så har vi Jarl som ikke har vært med siden Seefeld. Og Jørgen (Graabak) som hadde sin første konkurranse i Schonach. Det er tre av seks som også kan vinne, tror Stuan.

– Tror du nivået har vært høyere i kombinert?

– Nei. Jarl har presset nivået i hoppingen, og det har hjulpet Lamparter og Schmid og de andre til å bli enda bedre. Jeg tror vi ikke har sett et slikt nivå noen gang. Bredden i toppen er enorm. Det er veldig åpent og fryktelig spennende, sa Stuan.