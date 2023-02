Real Madrid-legenden Amancio Amaro er død

NTB

Den tidligere Real Madrid-angriperen og -treneren Amancio Amaro er død, 83 år gammel.

Amancio Amaro spilte for Real Madrid fra perioden 1962 til 1976. Han var også trener i klubben fra 1984 til 1985. Fra 2000 ble han valgt til å sitte i klubbens styre og ble valgt til ærespresident i klubben i 2022.

Real Madrid publiserte en pressemelding tirsdag som bekreftet Amaros bortgang. Klubben omtaler mannen som en av de største legendene i klubben, og at han alltid har vært et godt eksempel for fans, og hele sportens verden.

Amaro var med å vinne den spanske ligaen ni ganger. Han tok også tre cuptitler og én europatittel i løpet av sine 14 sesonger i klubben. Han endte karrieren med 155 mål på 471 kamper for «Los Blancos».