Samuelsson og Sverige tok siste stikk i VM: – Det er den siste dagen man husker

Sebastian Samuelsson (t.h.) og Martin Ponsiluoma sørget for dobbeltjubel for Sverige søndag. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Sturla Holm Lægreid likte ikke å høre den svenske nasjonalsangen på den siste VM-dagen. Det får Sebastian Samuelsson til å håpe at nordmannen husker det lenge.

Samuelsson parkerte Johannes Thingnes Bø og resten av det norske medaljetoget på søndagens fellesstart i VM.

Med det tok han sitt første VM-gull foran landsmann Martin Ponsiluoma og Thingnes Bø.

Etterpå omtalte verdensmesteren det som sitt beste løp i karrieren. Han leverte et godt mesterskap med ett gull- og tre bronsemedaljer (normaldistanse, jaktstart og stafett).

Søndag fikk han også revansje etter at han sviktet på standplass under miksstafetten på åpningsdagen.

– Jeg har sjelden vært så lei meg som da. Jeg er glad for at jeg har et så bra team rundt meg som gjør at jeg glemmer det ganske fort. Jeg har bare fortsatt å gjøre min greie og en dag snur det, og det gjorde det virkelig. Jeg er veldig stolt, sa Samuelsson i pressesonen.

– Nordmennene er kjempegode, og de er noen fantastiske gutter. Det har gått bra for dem veldig ofte, så det er gøy at vi slår dem i dag, fortsatte han.

– Litt kjipt

Lægreid endte på den sure fjerdeplassen søndag, men lot seg ikke be to ganger med å komme med et stikk da han fikk spørsmål om den norsk-svenske kampen i mesterskapet i Oberhof.

– Vi har dominert dem, men det er litt kjipt at siste dag preges av svensk nasjonalsang. Det ønsker vi jo ikke. Kanskje det er det som gjør at vi reiser hjem og trener litt hardere, mens de legger seg på latsiden og feirer, sa Lægreid til NTB med et glimt i øyet.

Bærum-løperen har i flere omganger kommentert kampen mellom nasjonene. Den har for det meste levd gjennom mediene.

– Den siste dagen man husker

Lægreid får en kort, men klar beskjed fra verdensmester Samuelsson:

– Det er den siste dagen man husker, eller hva? sa en smilende svenske til NTB.

Thingnes Bø, som endte med fem gull, ett sølv og én bronse i mesterskapet, håpet å forlenge sin seiersrekke. I stedet ble det dobbelt svensk, noe han ikke deppet nevneverdig over.

– Det synes jeg var helt OK. Vi har hatt første del av mesterskapet, og så har vi fått Frankrike og Sverige i miksen på slutten her. Det tror jeg de som nasjoner har satt stor pris på, sa Thingnes Bø til NTB.

Noen timer senere ble det også svensk jubel da Hanna Öberg vant kvinnerennet. Der sikret Ingrid Landmark Tandrevold sølvmedaljen.

Norge vant medaljestatistikken i Oberhof med 13 medaljer (fem gull, fem sølv og tre bronse), mens Sverige endte på 11 (tre gull, tre sølv og fem bronse).