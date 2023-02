Chelsea-kaptein ut på båre etter spark i ansiktet – sendt til sykehuset

NTB

César Azpilicueta måtte bli båret av banen på båre etter han ble sparket i ansiktet av Sekou Mara. Chelsea tapte kampen 0–1 for Southampton.

Det var i det 75. spilleminutt at Mara prøvde seg på et saksespark inne i Chelseas 16-meteren. Men istedenfor å sette ballen nydelig i mål, ble det heller treff i ansiktet til Azpilicueta og gult kort for franskmannen.

Kampen ble stoppet i nesten ti minutter før spanjolen til slutt ble båret av banen på båre og ble byttet ut med Trevoh Chalobah.

– Han er på sykehuset. Han er ved bevissthet og har snakket med sine kone, sier Chelsea-manager Graham Potter ifølge AFP.

– Vi er selvfølgelig bekymret, men han er på det beste stedet nå og vi vil fortsette med å holde øye med ham, fortsetter Potter.

Før pause hadde også James Ward Prowse sendt gjestene i ledelsen med en frisparkperle. Det ble kampens eneste mål, noe som forlenger Chelseas seierstørke til fire strake kamper.

Den tidligere Molde-spissen David Datro Fofana fik debuten sin fra start for Chelsea, men ble byttet ut til pause. Mohamed Elyounoussi startet også kampen for Southampton og fikk spille 88 minutter.