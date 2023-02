Woods klarer sannsynligvis cuten i PGA-comebacket

NTB

Tiger Woods ligger an til å klare cuten i PGA-turneringen i Los Angeles etter fredagens runde. Woods skyldte på skuffende putting og ligger ett slag over par.

Amerikaneren lå på to slag under par etter den første runden, men raste nedover resultatlisten med tre slag over par på fredagens runde.

Spillet ble stoppet etter at mørket begynte å senke seg på banen, og da lå Woods ett slag over par på en delt 60. plass. Cuten er ventet å gå på par.

Nordmannen Viktor Hovland ligger på delt 29. plass to under par.

Det var fremdeles 14 spillere på banen da spillet ble stoppet. Sju av disse har fortsatt mulighet til å havne på par når spillet fortsetter lørdag, men for at Tiger Woods skal misse cuten må seks av disse sju havne på par for å dytte ut Woods og de andre spillerne som ligger ett slag over.

– Jeg puttet ikke bra i dag, sa Woods etter fredagens runde.

– Jeg bommet på mange putter tidlig og dette er sannsynligvis den høyeste poengsummen jeg kunne ha hatt i dag. Jeg burde sannsynligvis ha slått fem eller seks bedre enn dette, lett.

Woods annonserte at han ville gjøre comeback i denne ukens PGA-turnering forrige uke på Twitter.

Dette er hans første opptreden siden British Open i juli i fjor. Woods sliter fremdeles med en skade han pådro seg etter en alvorlig bilulykke i februar 2021.