TV 2 dømt til å betale erstatning til Viaplay for bruk av Premier League-klipp

TV 2 ble frikjent for å bruke klipp av Arsenal og Manchester Citys kamper med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. De ble imidlertid dømt for de sju andre kampene.

NTB

TV 2 er delvis dømt og delvis frikjent for bruken av klipp fra Premier League-kamper Viaplay har rettigheten til.

Kanalen er også dømt til å måtte betale 1,2 millioner kroner i sakskostnader til Viaplay.

Rettighetshaveren ba i utgangspunktet om 2.681.445 kroner i sakskostnader, noe dommerne mente overstiger det «nødvendige og forholdsmessige» for saken.

TV 2 brukte klipp fra Arsenals og Manchester Citys til sammen fire kamper 20., 22., og 27. august 2022. De mente dommen var innenfor lovens rammer som følge av Martin Ødegaard og Erling Braut Haalands «oppsiktsvekkende kampbidrag».

Bruken av klippene fra de øvrige sju kampene som var omfattet av søksmålet fra Viaplay, fant retten urettmessig.

Kanalen er dermed pliktig til å betale vederlag eller erstatning til Viaplay etter åndsverkloven.

– Vi konstaterer at retten mener at noen av utdragene var lovlige, mens andre ikke er det. Nå må vi sette oss inn i begrunnelsen før vi gir noen kommentarer, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til Kampanje.

Strid fra første spark

Viaplay tok over rettighetene til den engelske toppdivisjonen fra nettopp TV 2 før sesongen, og det tok ikke lange tiden før spliden startet.

Retten måtte ta stilling til om hvorvidt de totalt elleve kampene TV 2 formidlet bilder fra var av «stor interesse for allmennheten». I så fall vil åndsverkloven åpne for at kanalen kan vise korte utdrag i nyhetssendingene sine, selv om de ikke sitter på rettighetene selv.

Tingretten konkludere med art Arsenal- og Manchester City-kampene går under det som kalles for «nyhetsretten», grunnet Ødegaards og Haalands bidrag til lagenes gode prestasjoner.

Det gjaldt ikke for de andre sju Premier League-kampene.

Strider med lovbestemmelsen

Nyhetsretten åpner også for at kampene kan vises på nett. Viaplay mener imidlertid at TV 2s måte å publisere og presentere bildene strider med lovbestemmelsen.

Det var tingretten enig i og dømte TV 2 til å måtte betale vederlag eller erstatning for de sju kampene.