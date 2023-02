Hovland med godkjent åpningsrunde – likt med Tiger Woods

NTB

Viktor Hovland gikk to slag under par på første runde i PGA-turneringen i Pacific Palisades, hvor Tiger Woods er medarrangør.

Hovland er på delt 26.-plass etter en runde med fire birdier og to bogeyer. Det ville vært bedre om han hadde vært litt mer venn med hullkantene.

Golflegenden Tiger Woods spiller sin første PGA-turnering på sju måneder, og han er likt med Hovland etter en runde på 69 slag. Han var over par inntil han fikk inn birdier på 16., 17. og 18. hull.

Woods skadet beina stygt i en bilulykke for to år siden, rett etter det årets turnering i Pacific Palisades, og det har gjort at han har spilt svært få turneringer siden da.

– Beina er blitt mye bedre de siste månedene. Nå er det mest ankelen jeg sliter med, sa 47-åringen før turneringen.

– Jeg ville ikke være med om jeg ikke trodde at jeg kunne vinne.