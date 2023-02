Midtjylland nær sensasjonsseier i europaligaen

Emam Ashour jubler etter å ha scoret for Midtjylland i debuten. Det ble nesten vinnermål borte mot Sporting Lisboa, som utlignet til 1-1 på overtid. Foto: Armando Franca, AP / NTB

NTB

Danske Midtjylland var noen sekunder fra en sensasjonell borteseier i europaligaens første utslagsrunde. Sporting Lisboa utlignet fire minutter på overtid.

Det portugisiske hjemmelaget dominerte kampen, men slet med å få ballen i mål. Midtjyllands egyptiske nyinnkjøp Emam Ashour fikk en drømmedebut da han i det 77. minutt, ti minutter etter å ha blitt byttet inn, scoret fra langt hold etter at hjemmekeeper Antonio Adán sendte et dårlig utspill rett til ham.

Midtjylland forsvarte den ledelsen helt til fjerde og siste tilleggsminutt. Da tok Sporting-kaptein Sebastián Coates turen fram på banen. Hans hodestøt ble glimrende reddet av keeper Jonas Lössl, men Coates fulgte opp og satte inn returen til 1-1.

Dermed er det helt åpent foran returkampen i Herning neste uke.

Sent

Sene scoringer var det også for Monaco, som slo Leverkusen 3-2 borte med kaptein og midtstopper Axel Disasis scoring to minutter på overtid, og for Salzburg. Sistnevnte slo José Mourinhos Roma-lag 1-0 med scoring av Nicolas Capaldo i det 88. minutt.

Lucas Ocampos ble byttet inn og bidro med mål og assist da Sevilla slo PSV Eindhoven 3-0, mens Juventus tross stor dominans og tidlig scoring av Dusan Vlahovic måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Nantes. Ludovic Blas utlignet på en godt utført kontring.

To norske

Birger Meling fikk et kort innhopp for Rennes da laget tapte 1-2 for ukrainske Sjakhtar Donetsk i Polen.

Morten Thorsby spilte hele kampen og fikk et mål VAR-annullert for hands da Union Berlin spilte 0-0 borte mot Ajax, mens Barcelona og Manchester United spilte 2-2 i en underholdende kamp på Camp Nou, der det ble satt turneringsrekord med 90.225 tilskuere.