Thingnes Bø kan gjøre rent bord i VM: – Hadde vært kult

NTB

Johannes Thingnes Bø har tatt fem gull av fem mulige hittil i skiskytter-VM, men stryningen har fortsatt et avslappet forhold til jakten på sju av sju.

Det gjenstår stafett og fellesstart i tyske Oberhof.

Torsdag gikk Thingnes Bø inn til gull på parstafetten sammen med Marte Olsbu Røiseland.

Dermed tok duoen tilbake verdensmestertittelen på øvelsen og tok sitt tredje VM-gull sammen siden det første i 2019. Det var Thingnes Bøs femte gull i årets VM.

I tillegg til parstafetten har han vunnet blandet stafett, sprint, jaktstart og normaldistansen.

På spørsmål om han tror det nå kan bli sju av sju, tenker stryningen litt før han svarer.

– Jeg har fortsatt et avslappet forhold til akkurat det. Det hadde vært kult å få det til, selvfølgelig, men det forandrer ikke noe på gleden over dette mesterskapet uansett utfall i de to siste rennene, sa Thingnes Bø til NTB.

– Johannes hadde vunnet alle løp hittil, så jeg ville hjelpe ham, sa Røiseland på pressekonferansen etterpå.

Røiseland ble historisk med sitt 13. gull i VM-sammenheng torsdag. Hun passerte den tyske legenden Magdalena Neuner.

– Jeg hørte at jeg hadde tangert rekorden på miksstafetten, men det er så lenge siden. Det er skikkelig kult, sa Røiseland i pressesonen.