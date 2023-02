Benfica nær kvartfinale etter 2-0-seier i Brugge – Aursnes involvert i scoringene

NTB

João Mario og Daniel Neres scoret målene da Benfica vant 2-0 borte mot Brugge i første åttedelsfinalen. Det gir et ypperlig utgangspunkt for returkampen.

Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Benfica og var involvert i forspillet til begge mål. Etter kampen fikk han prisen som banens beste.

– Han var teknisk god på midtbanen, hadde utmerkede offensive løp og var involvert i alle de gode angrepene, het det i begrunnelsen fra Uefas tekniske observatører.

– Det var en tøff kamp, tett og jevnt. Jeg følte egentlig ikke at det var min beste kamp, men det var et godt resultat og et godt utgangspunkt, sa Aursnes selv til TV 2.

Etter en god start fra Brugge overtok Aursnes og hans lagkamerater kommandoen i kampen. Rafa Silva hadde den største sjansen i første omgang da han skjøt i tverrliggeren på innlegg fra João Mario.

Brugge jublet en kort stund for scoring da Denis Odoi nikket et frispark i mål rett før pause, men VAR viste at han var offside.

Straffe

Benfica kom umiddelbart til en stor sjanse i 2. omgang, men Gonçalo Ramos traff ikke mål fra kort hold etter et frispark. Noen minutter senere spilte Aursnes ballen inn feltet mot Gonçalo Ramos, som kom seg foran Jack Hendry og ble felt av ham. Gjestene fikk straffespark.

Det skjøt João Mario i mål via keepers hanske og tverrliggeren. Simon Mignolet fikk hendene raskt opp på det harde skuddet, men greide ikke å holde det ute.

I det 88. minutt slo Aursnes en lang ball opp. To Brugge-spillere så ut til å ha kontroll, men innbytter Neres vant ballen fra Bjorn Meijer og scoret alene med Mignolet.

Tilbake

Rafa Silva og Gonçalo Ramos har begge vært ute med skade. De var ikke ventet klare til onsdagens kamp, men begge spilte fra start og ble viktige for Benfica i borteseieren.

– Å vinne borte i første kamp i utslagsrundene er et veldig godt steg, men vi er bare halvveis, sa Benfica-trener Roger Schmidt til Eleven Sports.

– Brugge presset oss tidlig, men vi kontrollerte kampen fra slutten av første omgang. Det var veldig viktig å få det andre målet.

Andreas Schjelderup ble sittende på benken for Benfica. Det gjorde også tidligere RBK-spiller Casper Tengstedt.

For Brugge var Antonio Nusa ubenyttet reserve.