Tårevåt Tviberg ble verdensmester i VM-drama: – Jeg er ekstremt lykkelig

Thea Louise Stjernesund under parallellslalåm i VM i alpint i Méribel, Frankrike. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Maria Therese Tviberg (28) gråt hele veien til toppen etter å ha sikret seg VM-finaleplass i parallellslalåm. Så ble hun Norges første verdensmester siden 1958.

Tviberg slo sveitsiske Wendy Holdener i finalen i parallellslalåmkonkurransen i Meribel Thea Louise Stjernesund (26) tok bronsen etter å ha slått franske Marie Lamure i duellen om tredjeplassen.

– Jeg er ekstremt lykkelig og stolt av meg selv. Dette er noe jeg hadde håpet skulle skje, men noe jeg aldri hadde trodd skulle skje. Når man har gått gjennom mye skader, vet man aldri. Jeg hadde aldri våget helt å drømme om dette, sa verdensmesteren til NTB.

Etter seieren mot Stjernesund i semifinalen gråt hun hele veien opp heistraseen og slet å kontrollere følelsene.

– Jeg tok min første individuelle pallplass, og for meg var det en seier i seg selv. Å kunne kjøre om gullet etterpå, var bare en bonus. Å vinne er helt sinnssykt. For meg var det bare mye frustrasjon, skuffelse og lettelse som skulle ut, smilte Tviberg.

– Etterpå trengte jeg bare ti minutter, så var jeg klar igjen. Og siden har jeg ikke grått. Nå er alt bra, la hun til.

Hun ble den første norske, kvinnelige verdensmesteren i alpint siden 1958. Da gikk Inger Bjørnbakken til topps i slalåm.

Pappa på plass

Tviberg var også med på det norske laget som tok sølvmedalje i lagkonkurransen i parallellslalåm tirsdag.

– Jeg tenkte i går at det hadde vært gøy å være på begge parallell-medaljeseremoniene når vi først skal bort der, men tenkte at det er tulletenkning, for det pleier aldri å gå i oppfyllelse, smilte verdensmesteren til Viaplay etter gullet.

– Pappa er her, og han sa i går at turen allerede hadde vært verdt det. Jeg håper han nøt dette, la hun til.

I målområdet kastet de norske medaljejentene seg om halsen på hverandre. Gullmedaljen var en kjempeopptur for Tviberg. Stjernesund kjente i større grad på blandede følelser.

– Det er skuffelse og lettelse på en og samme tid. Da jeg kjente at det ikke ble finale, var det litt heavy å omstille seg til å skulle kjempe om den bronsen, sa hun til NTB.

Ny rekord på 2000-tallet

Timon Haugan sikret bronsemedaljen i herrenes renn. Dermed har Norge tatt sju medaljer så langt i årets VM. Det er med klar margin den beste medaljefangsten på 2000-tallet.

Det beste Norge hadde klart tidligere var fire medaljer. Toppnoteringen ble satt i Åre i 2019. Tidenes beste norske VM var i 1999 med tre gull, fire sølv, to bronse.

Fasiten denne gangen er inntil videre ett gull, tre sølv og tre bronse.

Fortsatt gjenstår fire konkurranser i mesterskapet i Meribel og Courchevel. Begge kjønn skal kjøre både storslalåm og slalåm før det er over.

– Vi står jo på for å bryte gamle rekorder hele gjengen. Vi må bare ha tro på oss selv, sa Stjernesund.

Helnorsk semifinale

Bergenseren Tviberg hadde ingen problemer mot franske Clara Direz i sin åttedelsfinale, mens tyske Lena Dürr ble beseiret i kvartfinalen. Hun gikk også seirende ut av den helnorske semifinalen mot Stjernesund.

Stjernesund slo ut sveitsiske Camille Rast i sin åttedelsfinale, og hun fulgte opp med å beseire Maryna Gasienica-Daniel fra Polen i kvartfinalen.

Oppsettet gjorde at de to norske jentene møtes i semifinalen. Tross tapet for Tviberg fikk Stjernesund sjansen til å ta medalje, og den tok hun.

Norges tredje deltaker i konkurransen, Kristin Lysdahl, ble slått ut allerede i åttedelsfinalen mot østerrikske Franziska Gritsch.