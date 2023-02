Nyhetsbyrå: Fransk fotballklubb anmelder innspilling av pornofilm på egen arena

Innspillingen skal ha skjedd på et toalett på Allianz Riviera stadion i Nice. Bildet er fra en tidligere kamp på stadion.

NTB

Den franske Ligue 1-klubben Nice har levert inn en anmeldelse etter at en amatørpornofilm skal ha blitt spilt inn inne på lagets hjemmebane.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

– En anmeldelse ble sendt inn tirsdag av Nice etter at en pornovideo ble spilt inn på stadion, sier en kilde ved det franske direktoratet for offentlig sikkerhet til AFP, uten å gi flere detaljer.

Ifølge en kilde nær Nice ble filmen gjort tilgjengelig på nettet. Filmen ble spilt inn på toalettene på arenaen 29. januar under en kamp mellom hjemmelaget og Lille.

Nice vant oppgjøret 1-0.

Samme kilde sier at en kvinne som er med i videoen spesifiserer at pornofilmen finner sted under en Nice-kamp.