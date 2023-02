Lien fikk plassen «reddet» av Røiseland-frafall: – Var ikke forberedt på å gå

Ida Lien var forberedt på å måtte stå over normaldistansen i VM etter en svak jaktstart.

NTB

Ida Lien hadde selv forberedt seg på å måtte stå over normaldistansen i skiskytter-VM, men ble sikret startplass ettersom Marte Olsbu Røiseland dropper løpet.

Simostranda-utøveren var skuffet etter jaktstarten, der det ble 36.-plass med sju bom.

I og med at Norge har fem plasser på onsdagens normaldistanse, hadde hun dermed forberedt seg på å få beskjeden om at hun måtte stå over.

– Helt ærlig har jeg ikke tenkt så mye på neste løp, for jeg var ikke så forberedt på å gå, men da Marte valgte å stå over for å gjøre seg klar til de neste løpene så må jeg bare brette opp ermene å gjøre meg klar, sier Lien til NTB.

– Sånn må man ikke tenke

Norge hadde seks plasser på sprint som følge av endrede kvoteregler. På normalen har hvert lag færre plasser, noe som i utgangspunktet gjorde at en jente måtte stå over.

Det var helt til Røiseland tok avgjørelsen om å droppe normalen for å forberede seg mot de resterende løpene i mesterskapet i Oberhof.

– Var det egentlig du som skulle stå over?

– Jeg hadde i hvert fall forberedt meg på det. Trenerne sa at sånn måtte man ikke tenke. Hva de hadde tenkt, det vet jeg ikke, men det var det jeg selv hadde sett for meg, fortsetter Lien.

– Må sende de beste i ilden

Juni Arnekleiv har kommet inn i VM-laget som ei kule etter at hun opprinnelig var reserve. På spørsmål om hvordan «kampen» om plassene på stafett og fellesstart preger laget, har Lien svaret klart:

– Skiskyting er skiskyting, og det hun har gjort er helt rått. Man skal ikke være bitter over at plassen går til en som er bedre. Sånn er det bare, og hun har virkelig fortjent det, sier Lien og fortsetter.

– Vi må sende de beste i ilden, og da får vi se etter dagen i morgen hva Sverre (Huber Kaas, trener) og Patrick (Oberegger, trener) velger å gjøre.