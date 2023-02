Arteta: – Spillerne er motivert av sinne

Arsenal-manager Mikel Arteta sier at sinnet og frustrasjonen over Brentfords godkjente offsidemål vil bli brukt i storkampen mot Manchester City onsdag. Foto: Frank Augstein, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mikel Arteta sier at sinne over dommerfeilen som kostet to poeng mot Brentford gir Arsenal-spillerne ekstra motivasjon foran kampen mot Manchester City.