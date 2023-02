Skadeskutt Tottenham tapte for Milan i mesterligaen

Brahim Díaz sørget for en tidlig ledelse for Milan i tirsdagens møte med Tottenham. Foto: Luca Bruno, AP / NTB

NTB

Et tidlig mål sørget for 1-0-seier for Milan hjemme mot Tottenham. Tirsdag var det første møtet mellom de to i åttedelsfinalen i mesterligaen.

Leiespilleren Brahim Díaz sørget for en drømmeåpning for «Rossoneri» da han stupheadet ballen inn i mål etter sju minutter spilt. Det var 23-åringens første mål i turneringen noensinne.

Etter ledelsesmålet presset gjestene på for utligning. Uten større sjanser skapt låste kampen seg, og det ble i stedet utkjempet harde dueller spillerne imellom.

Etter hvilen ville det seg ikke for de to lagene. Til tross for to store sjanser på tampen kunne ikke Milan sørge for en økning i ledelsen.

Det endte 1-0. Milan reiser dermed til returmøtet i London 8. mars med et forsprang på ett mål.

Skadereduserte lag

Tirsdagens mesterligamøte var mye preget av to skadepregede klubber. Spesielt Tottenham har måttet gjøre drastiske omstillinger den siste tiden etter å ha tapt viktige spillere.

I Hugo Lloris' fravær har Fraser Forster forsøkt å tette tomrommet klubbkapteinen etterlot, en utfordring som har vist seg vanskelig for engelskmannen.

Tidligere i uken ble det også bekreftet at Antonio Contes midtbanejuvel Rodrigo Bentancur er ute for resten av sesongen. Også Yves Bissouma er ute med et lengre avbrekk. For å gjøre vondt verre måtte Conte også være foruten Pierre Emile Højbjerg grunnet en suspensjon. I deres plass gikk Oliver Skipp og Pape Matar Sarr inn i midtbaneleddet. De to ungguttene vartet opp med en heroisk innsats i forsøket på å stoppe Milans store stjerner, men kunne ikke forhindre tap.

Conte tilbake på sidelinjen

Tottenham-manager Conte var tilbake på sidelinjen etter en opererasjon i galleblæren. Det var ventet at Conte skulle ta en pause fra fotballen, men han trosset legene og var igjen tilbake for å lede mannskapet sitt.

Det var Contes assistenttrener Cristian Stellini som holdt fortet i Contes sykdomsfravær.

Selv med den energiske italieneren tilbake på sidelinjen ville det seg ikke for Spurs.