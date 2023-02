Gladmelding etter regelforvirring – Strømsheim får gå også fellesstart i VM

Endre Strømsheim var egentlig ikke med i Norges VM-lag, men nå er det klart at han får gå også det fjerde individuelle rennet i Oberhof når mesterskapet avsluttes med fellesstart. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Endre Strømsheim får gå også den avsluttende fellesstarten i VM skiskyting søndag, melder NRK etter at forvirring om IBUs nye regler ble oppklart.

– Utrolig deilig. Plutselig får jeg fire VM-distanser. Formen er bra, og jeg er gira, sier Strømsheim til NRK.

IBU kom forrige uke med den overraskende beskjeden om endrede kvoteregler, noe som gjorde at Norge fikk stille med en ekstra mann og kvinne i sprintrennene. Ettersom Filip Fjeld Andersen var sendt hjem etter positiv koronaprøve, ble Strømsheim hentet inn i troppen for å ta plassen.

Etter 22.-plass på sprinten og 13.-plass på jaktstarten fikk han gå også normaldistansen, der han ble nummer 15. Nå er det klart at han får være med også blant de 30 utøverne på fellesstarten, som sjette nordmann. Det selv om han ikke var inne på den provisoriske startlista.

– Jeg har prøvd å lese meg godt opp på reglementet og prøvde å finne ut hvorfor jeg ikke var der. Jeg snakket med IBU i dag og hadde en fin, konstruktiv samtale. Nå er jeg inne, sier han til NRK.

Landslagssjef Per Arne Botnan sier til kanalen at han er glad for rask oppklaring, men han vil ta en ny prat med IBU om forbundets tolkning av reglene.